Maestro Victor Costa homenageado na Calheta

O encontro de grupos corais que se realizou esta tarde na Calheta começou com um minuto de silêncio, seguindo-se uma homenagem ao maestro Victor Costa, por parte do grupo coral do Arco da Calheta, a qual contou com a presença da esposa, Laurinda Costa.

Victor Costa foi o primeiro maestro do grupo Coral do Arco da Calheta, que foi fundado no ano de 1987.

Nuno Maciel, vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, durante a sua intervenção no evento, referiu que se associa à homenagem prestada e reconheceu o mérito e a obra de Victor Costa.

Salientou, ainda, que na passada terça-feira em reunião de Câmara foi aprovado, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do ilustre e distinto maestro, autor do Hino da Região.

Neste encontro participaram vários grupos da Região.