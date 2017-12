Maestrina italiana dirige concertos de Ano Novo no Teatro Baltazar Dias

A jovem maestrina Italiana Beatrice Venezi vai dirigir os dois concertos de Ano Novo que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta na próxima segunda-feira, 1 de Janeiro, às 18h00 e às 21h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que gere a Orquestra, deixa o convite à população: “Ano Novo é sempre motivo de festejos! Nada melhor que iniciar o ano ouvindo a Orquestra Clássica da Madeira pelas mãos da jovem maestrina Italiana Beatrice Venezi”. Depois do “sucesso do concerto de Fim de Ano, onde o público presenciou o gesto e a energia desta jovem maestrina”, a Orquestra preparou para os concertos de segunda-feira “uma selecção das mais interessantes polcas, marchas e valsas de Johann Strauss II com a habitual boa disposição de Ano Novo”.