Madeirense Diogo Goes em exposições no norte de Portugal

A exposição individual do artista plástico madeirense Diogo Goes denominada ‘Caprichos de Goes, em Coleção particular’ está a decorrer até ao próximo dia 28 de Abril, na Casa Branca de Gramido, tutela do Município de Gondomar. Até esta terça-feira, várias centenas de pessoas visitaram a exposição, tendo sido realizadas visitas guiadas com o autor e várias iniciativas do município, com destaque para a apresentação do Projecto Residências, uma iniciativa de teatro com os actores Carlos Vieira e João Ferreira, e as conferências com Adriano Moreira e José Adelino Maltez, além da reunião do Conselho Metropolitano do Porto.

Refira-se que desta exposição resultou ainda a edição limitada de um catálogo com textos da autoria do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Luís Filipe Araújo, do curador Agostinho Santos e de Diogo Goes.

O madeirense integra ainda uma nova exposição colectiva de âmbito nacional, intitulada ‘Para a construção do Museu de Causas’ – Colecções de Agostinho Santos – que inaugura no próximo dia 25 de Abril, pelas 17h30 no Convento do Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia.

Esta exposição colectiva, dedicada às causas sociais, está inserida nas Comemorações do 44.º Aniversário do 25 de Abril, e reúne obras de 44 artistas plásticos e autores portugueses já consagrados entre os quais, Agostinho Santos, Albuquerque Mendes, Baltazar Torres, Francisco Laranjo, Graça Morais, José Rodrigues, Júlio Pomar, Júlio Resende, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, Zulmiro de Carvalho, além do jovem Diogo Goes que apresenta dois trabalhos de pintura de médio formato.

A inauguração da exposição contará ainda com uma palestra proferida pelo professor catedrático jubilidado, Professor Doutor Armando Coelho, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e ficará patente ao público até 20 de Maio, podendo ser visitada de Terça a Domingo, no horário das 10 às 18 horas.

Diogo Goes é autor de cinquenta exposições individuais e já integrou mais de cento e vinte exposições colectivas em todo o país e estrangeiro. A par da sua actividade artística, é professor universitário e director de eventos no ramo empresarial e associativo. Encontra-se a preparar novas exposições individuais, a revelar brevemente, duas já neste ano, na Madeira e outra em 2019 no norte do país.