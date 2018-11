MadeiraDig contemplado com 40.000 euros

Pela primeira vez o Festival MadeiraDig conta com apoios nacionais da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), são 40.000 euros conseguidos através de uma candidatura ao Concurso de Apoio a Projectos - Programação e Desenvolvimento de Públicos 2018. Os resultados foram tornados públicos, tendo esta sido o único projecto da Madeira aprovado, num total de 15 contemplados e 57 candidaturas submetidas. A Travessias Culturais candidatou o Festival Travessuras Culturais mas não foi considerado elegível.

O MadeiraDig conseguiu uma pontuação de 86,1% e viu reconhecida a sua “elevada qualidade artística”. A comissão de avaliação considerou ainda o festival um “projecto emergente e inovador que se preocupa em fomentar o aparecimento de um conjunto de projectos locais”, com uma “programação bem definida e estruturada através de um equilíbrio pertinente entre artistas de relevo e artistas emergentes que mostra uma diversidade de aproximação à música electrónica e experimental”. Não esqueceu ainda o impacto que o evento tem na Ponta do Sol e mesmo na dinamização da Madeira.

Por outro lado, referiu a pequena escala do evento, e sugeriu maior detalhe na componente das despesas. “Apesar de, no global, a estimativa de despesas considerar os meios necessários e ser razoável, a ausência de detalhe não permite aferir a real adequação de algumas”. Como nota final, a comissão acrescentou que acredita que os objectivos propostos pela organização são perfeitamente alcançados e plenamente justificados.

O MadeiraDig volta este ano entre os dias 30 de Novembro e 3 de Dezembro. É realizado pela Agência de Promoção da Cultura Atlântica desde 2004 e desde 2009 em parceria com a agência alemã Digital In Berlin e com a Estalagem da Ponta do Sol, contando com o apoio da Direcção Regional de Cultura através do no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, palco principal do evento.