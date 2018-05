Madeira Shopping com actividade lúdico-pedagógica para os mais pequenos

O Madeira Shopping e a Frente MarFunchal apresentam a actividade lúdico-pedagógica ‘O Mar que Respiramos’ até ao próximo dia 3 de Junho – de segunda a sexta, das 17 às 20 horas, e fins de semana e feriado, entre as 11 e as 14 horas e as 15 e as 20 horas.

‘O Mar que respiramos’ é o tema deste ano da Bandeira Azul e dos Centros Azuis que têm como objectivo promover a sustentabilidade do meio ambiente e a preservação das várias espécies que habitam nos nossos mares.

São desenvolvidas várias atividades lúdico-pedagógicas para os mais pequenos dando a conhecer neste âmbito temas como a limpeza dos oceanos, a preservação das espécies, a reutilização do lixo sob a forma de arte e a necessidade de tomar medidas para a redução do lixo.

Para esta acção foi desenvolvido um circuito no qual as crianças têm a oportunidade de participar tanto nas actividades lúdicas bem como nos vários workshops a decorrer. No início do circuito será dado um passaporte a cada criança que será carimbado nas várias actividades por onde passa. De referir que se as escolas da Região quiserem participar nesta actividade, enquanto grupo, terão de realizar marcação prévia através do email geral@frentemarfunchal.pt, e as visitas serão realizadas durante a semana.

Com a realização desta actividade aposta-se na cultura de prevenção e segurança das crianças, jovens e adultos, pretendendo alertar para os comportamentos de risco que comprometem a segurança de todos nós e transmitir conhecimentos úteis que possam contribuir para a prevenção de acidentes e mostrar que todos nós podemos salvar vidas.

Este projecto educativo baseia-se no princípio de que as crianças e os jovens são importantes agentes de mudança na sociedade com vista a construírem uma cultura de segurança que actue na antecipação e reacção a situações de emergência.