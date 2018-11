Madeira lidera nos canais para adultos

A Madeira lidera na subscrição de canais para adultos, faz manchete o jornal Destak, a partir de um conjunto de simulações realizadas no sítio ComparaJá.pt, que registou 30 mil simulações nos últimos quatro meses, refere o jornal de distribuição gratuita nacional.

Segundo o Destak, os canais para adultos representam 2% das subscrições e a Madeira “lidera destacada este ranking, com 4,2%” nesta categoria. Em segundo lugar estão os Açores, com 3,7%. Na outra ponta, com menos procura, está Portalegre, com 0,6%.

No Porto a adesão é de 3,1% e em Lisboa é de 1,6%.

Ainda de acordo com a notícia, os canais premium mais procurados a nível nacional são os desportivos com 48% da procura.