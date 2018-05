Madeira assinala ‘Noite Europeia dos Museus’

Um dia depois dos espaços museológicos tutelados pelo Governo Regional se associarem às Comemorações do Dia Internacional dos Museus, assinaladas amanhã, dia 18 de Maio, através de entradas gratuitas, visitas guiadas e muitas outras actividades destinadas a vários públicos, a Madeira volta a integrar, no próximo sábado, 19 de Maio, as celebrações da ‘Noite Europeia dos Museus’, funcionando num horário alargado e gratuito que contempla inúmeras iniciativas em três espaços: Museu Quinta das Cruzes, MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e Universo de Memórias.

Assim, no próximo sábado, dia 19, o Museu Quinta das Cruzes funcionará no seu horário normal (10h/12.30 e /14h/17.30) reabrindo depois, entre as 19 horas e a meia-noite, de forma gratuita, para assinalar a data. O programa arranca às 19h30 com uma visita guiada às colecções do Museu, seguido de um concerto de Orquestrofone, pelas 20h30.

Meia hora depois será a vez da actuação musical do Grupo de Fados da Associação Académica da UMa ‘Fatum’, ambos a ter lugar nos Jardins do Museu.

Entre as 21h30 e as 22 horas, terão lugar duas visitas-jogo destinadas ao público infanto-juvenil, com idades entre os 6 e os 12 anos, através de uma plataforma digital. A actividade obriga a pré-inscrição através de telefone (291 740 670) ou por e-mail (mqc.drc.sretc@gov-madeira.pt).

A acção finaliza com mais uma visita guiada, destinada ao público em geral, pelas 22h30.

Já no MUDAS, a ‘Noite Europeia dos Museus’ celebra-se com entradas gratuitas, a partir das 17 horas e com um Concerto de Guitarra Clássica, marcado para as 19h30, a cargo de um compositor, guitarrista e intérprete húngaro. Sándor Mester vai interpretar composições de Balint Bakfark, Bela Bartok, Carlos Seixas e Alain Oulman, entre outros.

Além de ser um espectáculo de entrada livre, o mesmo será transmitido em directo, na página do Facebook do Museu.

Durante o dia, haverá lugar para a III Edição da Oficina Criativa de Conto CONTARTE, destinada às crianças e famílias (entre as 11h15 e as 12h15 horas), bem como uma visita orientada, às 17h45.

Finalmente, o Universo de Memórias João Carlos Abreu associa-se a esta comemoração abrindo as portas em horário alargado, com duas exposições que poderão ser vistas no espaço, além de outras iniciativas e apontamentos musicais previstos.