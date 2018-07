‘Madeira a cantar’ procura talentos na Madeira e Porto Santo

No âmbito das comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, o Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, encontra-se a promover a 1ª Edição do Concurso de Voz/Interpretação musical “Madeira a Cantar”. Projeto que, destinado especificamente à população residente e aberto a todas as idades, irá percorrer os 11 concelhos da RAM, até abril de 2019.

A primeira eliminatória, realizada a 14 de julho em São Vicente, apurou Joana Novo como a primeira finalista da Gala de 2019.

A curto prazo, terá lugar, a 11 de agosto, a eliminatória no Porto Moniz e, em setembro, concretamente nos dias 8 e 22, o apuramento daqueles que irão representar os concelhos de Santana e Porto Santo, respetivamente.

À exceção dos concelhos de São Vicente e Porto Moniz, as inscrições para os restantes municípios já se encontram abertas através do site www.madeira600.pt, no Posto de Informação Turística da Avenida Arriaga, no Funchal, na Direção Regional da Cultura ou através do mail madeiraacantar@gmail.com.

Recorde-se que, de cada eliminatória, será apurado um concorrente que irá representar o seu concelho na Grande final, a ter lugar a 27 de abril de 2019. Altura em que, cada um dos concorrentes irá cantar com banda ao vivo e será apurada a melhor voz da Região.

Cabe ao Júri das eliminatórias selecionar, por espetáculo, um vencedor, sendo que, em termos de avaliação, a qualidade vocal, a criatividade interpretativa e a presença em palco surgem como os principais critérios a ter em conta.

Acresce dizer que os prémios a serem entregues na Grande Final oscilam entre os 5.000 euros (1º lugar) e os 500 euros (para o 4º até ao 11º lugar).