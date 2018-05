Luisa Paolinelli e Raquel Lombardi lançam livro ‘Elegato’ dedicado a todas as mães

No próximo dia 6 de Maio, às 18 horas, Luisa Paolinelli e Raquel Lombardi lançam o livro infanto-juvenil ‘Elegato’ na VIII Feira do Livro Francisco Álvares de Nóbrega, na cidade de Machico.

‘Elegato’ conta a história de um gatinho que tem uma elefanta como mãe, a quem tudo parece estranho: a mãe tem umas grandes orelhas, uma tromba que o envolve e por onde ele dá beijinhos e brinc, subindo e descendo a tromba. Além disso, é pesada, não salta muros, e é diferente das outras mães. Até que um dia foi a uma escola investigar.

O livro foca a diferença, a adopção, as mães que fazem quimioterapia, as diferentes etnias sob um olhar dominado pelos sentimentos e pelas emoções.

Este livro, dedicado a todas as mães do mundo, tem prefácio de Violante Saramago Matos e ilustrações do artista plástico italiano Giuliano Giuggioli.

‘Elegato’ é uma fábula deliciosa onde o amor supera qualquer diferença.