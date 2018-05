‘Livre Arbítrio’ de quatro artistas para conhecer no Baltazar Dias

Chama-se ‘Livre Arbítrio’ e trata-se de uma exposição com a curadoria de Fátima Spínola, que reúne quatro artistas plásticos. Os trabalhos de Andreia Nóbrega, Carolina Fernandes, Diogo Goes e Fátima Spínola estarão em exposição no Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, durante a Feira do Livro, com a inauguração marcada para amanhã, às 19 horas e ficará patente até ao dia 4 de Junho.

“Livro Arbítrio dá a conhecer uma série de obras Site specific realizadas a partir da consideração de Livro, enquanto ponto de partida para uma reflexão livre e aberta, guiada pela visão e obra dos artistas convidados. A instalação artística dialoga com o Desenho, com a Pintura e com o Object-trouvé”, explica nota enviada à imprensa.

Andreia Nóbrega apresenta ‘Sob Papel’, que explora os limites espácio-temporais, através da expressão no desenho. Carolina Fernandes traz consigo ‘Desconstrução 1.2’, que nos remete para a desconstrução de um corpo, representando o papel da memória e da aleatoriedade em 3 espaços temporais diferentes.

Diogo Goes apresenta o objecto-instalação site specific “Goes Circus / Je suis livre porquois?” a ser exposto no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, que possibilita o estabelecimento de relações dialécticas entre o espaço expositivo e a obra apresentada.

Por fim, Fátima Spínola expõe a instalação ‘Retorno de Clarice Lispector’, que parte de um ponto de fuga que é criado metaforicamente através da Pintura e do Ready-made.