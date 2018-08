Júlia Ochôa e Guilherme Vieira brilharam em Seia

Dois madeirenses foram distinguidos na quarta edição do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela que se realizou ontem à noite em Seia. Júlia Ochôa conquistou o 3.º lugar no escalão dos dez aos 13 anos de idade e Guilherme Vieira uma menção honrosa na classe dos cinco aos nove. A competição juntou 42 participantes de 13 nacionalidades.

Júlia Ochôa tem onze anos, conhece bem os festivais. Sagrou-se em 2016 vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira e da Gala dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz, à qual regressou no ano passado. Já tinha participado na segunda edição do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela, nesta quarta conquistou o terceiro lugar com o tema ‘Quem me Dera’, de Mariza, a e canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira no ano passado ‘Olá Pitanga’. Este ano já tinha ficado em segundo lugar no Festival da Canção Infantil da Madeira com a canção ‘A lua e o mar’ e em terceiro no Concurso Mostra O Que Vales. A par de vir de Seia com o prémio no valor de 100 euros, Júlia Ochôa recebeu ainda convites para participar em festivais do género em Praga, República Checa e Tenerife.

Quanto a Guilherme Vieira, de sete anos, ganhou uma das duas menções honrosas atribuídas este ano. Interpretou ‘Amar Pelos Dois’ e ‘Máquina de fazer perguntas’, esta que lhe deu o terceiro lugar e o prémio Canção Recomendada Para Crianças no Festival da Canção Infantil da Madeira de 2017. Este menino estuda música. Está no Coro Infantil da Direcção de serviços de Educação Artística e Multimédia e no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, onde aprende violino.