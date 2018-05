John Cage homenageado na Universidade da Madeira

O compositor, teórico musical, escritor e artista norte-americano John Cage está a ser hoje homenageado pela Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira (FAH-UMa). A iniciativa é organizada em parceria com a Direcção Regional de Educação e com o Conservatório – Escola das Artes Eng.º Luiz Peter Clode e está aberta ao público em geral, sendo dirigida particularmente a estudantes de música e de artes visuais, músicos, artistas, docentes, agentes e gestores culturais, galeristas, críticos, comissários e arquitectos. A homenagem compreende o ciclo de conferências ‘I have nothing to say and i am saying it’ (Homenagem a John Cage e aos plagiários por antecipação em Portugal e Espanha, 1903 - 1936), que decorre a partir das 09h30, no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, com intervenções de Dubravka Mindek, docente da Universidade Autónoma do Estado de Morelos, Miguel Molina Alarcón, docente da Universidade Politécnica de Valência, Paulo Esteireiro, investigador Integrado do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, Carlos Valente, docente do Departamento de Arte e Design da FAH-UMa, de Pau Pascual Galbis, director da Licenciatura em Artes Visuais da FAH-UMa, e de Vítor Magalhães, presidente do Conselho de Cultura da UMa.

Compreende também, logo à tarde, pelas 17 horas, a exibição do documentário ‘Cage/Cunningham’ de Elliot Caplan, com 95 minutos de duração, e às 19 horas, um concerto, interpretado por Dubravka Mindek, Aniko Harangi, Irene Rodrigues, Teresa Norton, Jorge Maggiore, José Manuel Barros, Jorge Luis Mendoza, António Plácido, e Gabor Bolba.