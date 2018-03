João Quintino assinala o Dia da Mulher com dois espectáculos

O cantor madeirense João Quintino celebra hoje, 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher com dois espectáculos. Primeiro na Casa do Povo do Porto Moniz, às 14 horas e mais tarde, às 22 horas, no Simples Bar, no Estreito da Calheta num jantar reservado para uma centena de mulheres. Neste último espectáculo João Quintino estará acompanhado pelas Tinas, as habituais bailarinas que o acompanham nos espectáculos.

O cantor madeirense optou por um repertório romântico, com temas dos seus trabalhos discográfico. O cator prepara ainda um novo trabalho que será editado no início deste Verão, iniciando as gravações dentro de duas semanas.