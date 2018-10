João Quintino actuou ontem na África do Sul para a comunidade madeirense

O cantor madeirense João Quintino esteve ontem no Club Português de Klerksdorp, na África do Sul, na celebração em honra de nossa senhora de Fátima. A actuação para a comunidade madeirense contou com um repertório musical da sua autoria.

Segundo o artista, o ponto alto da actuação deu-se com a interpretação da música ‘Fátima no Coração’, tema que deixou muita gente emocionada, no momento da entrada do andor de nossa senhora de Fátima.