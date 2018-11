João Pedro Pais e Sam The Kid nos Prémios Internacionais de Música Portuguesa nos EUA

Roberto Carlos, João Pedro Pais, Sam The Kid, Rita Guerra e os angolanos M’Vula vão atuar na gala dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa, a decorrer no próximo ano, nos Estados Unidos, anunciou a organização.

Os International Portuguese Music Awards (IPMA), que serão entregues a 18 de maio em New Bedford, nos Estados Unidos, distinguem músicos de língua portuguesa e lusodescendentes oriundos de várias partes do mundo, que se tenham destacado por “realizações notáveis na indústria da música internacional”.

A gala da sétima edição dos IPMA vai acontecer no Zeiterion Performing Arts Center, no Estado de Masssachusetts, e contará igualmente com atuações de artistas de origem portuguesa Rebecca Correia, dos EUA, e Cordeone, de França.

O anúncio foi feito em New Bedford, no jantar de lançamento dos IPMA.

As candidaturas aos prémios estão abertas até ao final do mês, 30 de novembro.

Os nomeados serão anunciados no início de 2019, em categorias nas áreas instrumental, tradicional, fado, rap/hip hop, rock, pop, música popular. Serão escolhidos os candidatos a melhor vídeo, melhor canção e os finalistas do prémio novos talentos.

Será também dado o prémio de vida, ou de carreira. Este ano, este prémio foi entregue aos Xutos & Pontapés.

Os bilhetes para a gala são postos à venda na terça-feira, 06 de novembro.