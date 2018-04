Joana Gouveia é a ‘voz’ da Francisco Franco

Joana Gouveia, aluna do 10.º ano do curso de Línguas e Humanidades, é a nova ‘voz’ da Escola Secundária de Francisco Franco, depois de ter vencido a 10.ª edição do Concurso ‘Vozes da Francisco Franco’, cuja final realizou-se ontem à tarde, com a participação de 10 alunos.

A jovem estudante da Francisco Franco mereceu a distinção do júri com a interpretação de ‘All I Want’ de Kodaline. Já Sara Gaspar, também aluna de 10.º ano de Línguas e Humanidades, ficou na segunda posição com ‘Yours’ de Ella Henderson e Tiago Branco, também aluno do 10.º ano do curso profissional de Gestão de Equipamentos Informático, interpretando ‘What I’Ve Done’ de Linkin Park, ocupou a terceira posição do podium.

O X Concurso ‘Vozes da Francisco Franco’ contou ainda com participação dos seguintes alunos: Beatriz Dias (Skinny Love – Birdy); Constança França (Gravity – Sara Bareilles); Daniel Velosa (My Way – Frank Sinatra); Gabriel Tozarin (Beautiful – Christina Aguilera); Eduardo Alves (Love Yourself – Justin Bieber); Cora Faria (In My Blood – Shawn Mandes) e Madalena dos Santos (Honey – Kehlani).