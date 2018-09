International Sharing School celebra 100º aniversário de Max e Nelson Mandela

A International Sharing School, ex-Escola Britânica/Madeira Multilingual School, irá celebrar o 100º aniversário do grande cantor madeirense, Max, e dogrande defensor da igualdade e dos direitos humanos, Nelson Mandela, esta quarta-feira, dia 19 de setembro, às 16h30 no Auditório do Campus da APEL/International Sharing School.

Como escola internacional, mas em espaço madeirense, a International Sharing School pretende juntar-se à comemoração do centésimo aniversário do nascimento de duas figuras relevantes: uma nível internacional, Nelson Mandela, e uma nível regional, Max (Maximiano de Sousa).

Se a homenagem a Max acontece pela primeira vez, o mesmo não acontece com a homenagem a Nelson Mandela. Por ocasião da comemoração dos 40 anos do 25 de abril, a International Sharing School realizou em 2014 a conferência “Nelson Mandela: a Militância pela Liberdade” que teve como orador o Rui Gomes da Silva, que privou com o homenageado, e com o enteado e membro da Fundação Nelson Mandela, Malenga Machel, e inaugurou um busto no campus da APEL.

A homenagem terá inicio às 16h30 e será apresentada pelos alunos.

Posteriormente será apresentado aos pais todo a equipa da escola, que no momento atinge os 30 membros.