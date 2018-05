III edição do ‘Capelas ao Luar’ encerra amanhã na Capela de Nossa Senhora da Conceição

É na Capela de Nossa Senhora da Conceição, em São Roque (Funchal), que o projecto ‘Capelas ao Luar’ chega ao fim, nesta quinta-feira, dia 17 de Maio, a partir das 21 horas.

Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, este projecto tem vindo a facilitar o acesso e o maior conhecimento das Capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância, no panorama das artes e do património cultural regional.

As visitas foram sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais (21 horas), de música renascentista ou barroca, sendo gratuitas e apenas sujeitas à inscrição, conforme habitual, através do correio eletrónico capelasaoluar.drc@gmail.com.

Na sua III edição, esta iniciativa abrangeu, entre os meses de abril e maio de 2018, 5 Capelas, sendo esta a quinta a visitar, depois das Capelas de Nossa Senhora do Faial (Funchal), de Jesus, Maria e José (Calheta) de Sant’Ana (Funchal) e de Nossa Senhora do Loreto (Calheta). À semelhança das edições anteriores, também este ano foram, em cada um das visitas efectuadas, lançados os respectivos Guias Patrimoniais.

Amanhã, dia 17 de maio, haverá, pelas 21 horas, um apontamento de música barroca e, às 21h30 horas, realizar-se-á uma visita guiada à Capela, por Rita Rodrigues e Francisco Clode de Sousa. Será ainda lançado o Guia Patrimonial.