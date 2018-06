Igreja do Porto da Cruz acolhe concerto comentado da Orquestra Académica do Conservatório

A Igreja Matriz do Porto da Cruz acolhe na sexta-feira, dia 22 de Junho, pelas 21 horas, o 5.º concerto do Ciclo de Concertos Comentados da Orquestra Académica do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, sob a direcção do maestro Francisco Loreto.

O programa escolhido para este concerto inclui a 2.ª Suite da ópera ‘Carmen’ de G. Bizet, o poema sinfónico ‘Finlândia’ de J. Sibelius, o bailado ‘Pássaro de Fogo’ de I. Stravinsky, o ‘Adagio em sol menor’ de Albinoni, uma ária da Ópera ‘La Boéhme’ de G. Puccini (cantado pela soprano Tatiana Agrela) e a finalizar a emocional ‘Marcha n.º 1 Pompa e Circunstância0 de E. Elgar. Nos comentários ao concerto, o maestro Francisco Loreto explicará as suas especificidades, antes de cada uma destas obras, que assim ajudarão o público, durante a respectiva audição, a uma melhor compreensão e maior fascínio por estas obras musicais.

Esta é uma oportunidade para a população da freguesia do Porto Cruz e demais população do município de Machico conhecerem em pormenor a formação de uma Orquestra Sinfónica e também de aprender a apreciar a beleza da música clássica, desta feita interpretada pelos jovens e talentosos alunos da Orquestra Académica do Conservatório.

Este formato de concerto comentado pretende proporcionar momentos de aprendizagem das dinâmicas que estão na base deste requintado género musical, uma vez que o mesmo requer algum conhecimento prévio para ser melhor apreciado na sua plenitude.

Segundo o maestro Francisco Loreto, “toda a orquestra estará muito motivada a proporcionar este concerto para que o público presente dê, no fim, por bem empregue o seu tempo e fique também cativado a participar, com mais frequência, neste tipo de espectáculos culturais. Estas vivências culturais artísticas devem, aos poucos, ir fazendo parte do nosso quotidiano, pois estas obras de arte são verdadeiras referências inspiradoras, que nos ajudam a crescer e evoluir na transcendência.”

Este é portanto um momento a não perder e que acontece numa Co-produção entre o Conservatório e a Associação Machico XXI, contando com os apoios da paróquia da Nossa Senhora da Guadalupe e da Casa do Povo do Porto da Cruz.

A entrada é livre.