‘I Seminário de Cordas Dedilhadas e Plectro do Conservatório’ junta cerca de 50 alunos em palco

O salão nobre do Conservatório recebe, durante a tarde do dia 24 de Abril, o ‘I Seminário de cordas dedilhadas e plectro do CEPAM’ que tem o intuito de aproximar os alunos deste grupo de instrumentos dos vários pontos da ilha e dar-lhes a oportunidade de partilharem os seus conhecimentos e vivências musicais, bem como proporcionar-lhes uma experiência neste grande ensemble, que será a figura central do workshop e do concerto no final do dia.

No workshop serão trabalhados todos os aspectos que fazem parte do trabalho desenvolvido por uma orquestra, ou grande ensemble, aspectos estes que vão desde a formação de naipes, montagem e interpretação do repertório, ao ensaio geral e concerto.

A participação dos alunos de instrumento neste tipo de evento é considerada de enorme importância, tendo em conta que irão assimilar conhecimentos que foram transmitidos pelos seus professores e partilhá-los também com os colegas surgindo, naturalmente, o espírito de partilha e o inevitável mas saudável, espírito de competitividade e a vontade de evoluir e fazer bem. O concerto final do seminário contará com cerca de 50 alunos em palco, provenientes de Machico, Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Funchal.

O evento terá o seguinte programa:

14h20 – Recepção dos alunos no jardim do Conservatório

14h30 – Formação de naipes e início do workshop

16h20 – Ensaio geral

17 horas– Concerto no Salão do Conservatório