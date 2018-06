Hugo Costa na Semana da Moda de Paris com colecção inspirada nas imperfeições humanas

O ‘designer’ português Hugo Costa apresenta, na quarta-feira, em França, a nova colecção primavera/verão 2019 “Kintsukuroi” na Semana da Moda Masculina de Paris, onde os criadores portugueses Inês Torcato, Nycole e David Catalán vão também estar presentes.

“Kintsukuroi”, uma técnica japonesa que restaura peças de cerâmica através do ouro, para dar uma visão positiva das imperfeições humanas, é a base da inspiração para esta coleção de Hugo Costa, que participa pela quinta vez consecutiva na Semana da Moda Masculina da capital francesa e, desta vez, destacando na passarela as histórias das imperfeições, num desfile marcado para as 18:30 (17:30, em Lisboa), no Espace Marais Marais.

“As imperfeições são especiais. Dão vida, contam histórias, passam os anos. O perfecionismo do imperfeito transcende género, cor, sonhos e vontades. Somos todos humanos, todos somos iguais. Imperfeitamente iguais”, explica Hugo Costa, à agência Lusa, antecipando os seus modelos.

Para a próxima estação quente de 2019, a colecção de Hugo Costa faz sobressair as sobreposições de peças, onde vão reinar os tons pastel e neutros, mas também apontamentos florais que remetem para os motivos presentes na cerâmica japonesa.

O Portugal Fashion vai também levar a Paris os ‘designers’ portugueses David Catalán, Inês Torcato e Nycole, que vão estar presentes na semana da Moda Masculina entre a próxima quinta-feira, dia 21, e o dia 26 de junho, no âmbito do projecto Next Step, o braço comercial do Portugal Fashion, que desenvolve acções comerciais.

As peças para a próxima estação quente daqueles três ‘designers’ emergentes, portugueses, vão estar expostas no Idao-showroom, de Paris.

Ao abrigo do Next Step, a marca portuguesa de calçado Guava Shoes também vai estar a ser promovida na capital francesa, entre os dias 22 e 27 de junho, onde fará a sua estreia internacional na vertente comercial, integrando o Carbon Buying, informou hoje o Portugal Fashion.

Depois do Portugal Fashion ter feito a primeira paragem do seu roteiro internacional primavera/verão 2019 em Milão, no passado dia 16, com a colecção de Miguel Vieira, a Semana da Moda Masculina de Paris é a segunda paragem, seguindo depois para a Semana da Moda Masculina de Roma, num regresso a Itália.

Os desfiles dos ‘designers’ que vão estar em Roma - Nycole, Joana Braga, Daniela Pereira, Maria Meira e Mara Flora - estão agendados para o dia 28 de junho, no espaço Cinecittà, avançou à Lusa o Portugal Fashion.

Portugal Fashion é um projecto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização --- Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.