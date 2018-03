Homenagem à Mulher Madeirense no Parque Temático da Madeira

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Parque Temático presta uma homenagem simbólica à mulher madeirense, através da realização de uma exposição biográfica de algumas mulheres conceituadas da Madeira, em diversas áreas.

São homenageadas: Maria Aurora, na área da literatura, Maria Luísa, no Jornalismo, Nini Andrade Silva, no design, Maria Augusta Nóbrega, na Etnografia, Fátima Lopes, na Moda, Patrícia Sumares, nas Artes Plásticas e Manuela Aranha, na área da Escultura/Cultura.

Todas as exposições itinerantes, bem como todos os espaços que representam a história e a cultura da Madeira podem ser apreciados todos os dias no Parque Temático da Madeira, todos os dias do ano, no horário compreendido entre as 10h e as 18h.

A exposição está patente, no Parque Temático da Madeira, em Santana, de 08 a 18 de Março. Este espaço pode ser visitado todos os dias, com preços que variam entre 1 e os 6 euros.