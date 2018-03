História da 50.ª ModaLisboa e das outras edições em documentário a estrear em Outubro

A 50.ª edição da ModaLisboa, que termina hoje, está a ser registada em vídeo para um documentário que tem por objetivo contar a história da primeira semana de moda portuguesa, e que será exibido em outubro na RTP2.

Além dos repórteres de imagem de vários canais de televisão, ‘sites’ e agências de notícias que, desde quinta-feira, captam em vídeo imagens da 50.ª edição da ModaLisboa, há equipas que estão a registar todos os momentos para um documentário.

Estas equipas, porém, para conseguirem “captar todos os passos”, “começaram a gravar em dezembro, quando começou a preparação desta edição”, contou à Lusa o produtor Pedro Bravo, da Kinema, produtora responsável pelo documentário.

“Temos acompanhado todos os passos, desde fotografar a campanha, discussão de qual poderia ser o espaço, como iria ser o espaço, todas as visitas técnicas, as conversas com os arquitetos, o ‘casting’. Temos passado muitos dias com eles [associação ModaLisboa], e esta última semana tem sido mais intenso, porque é a semana em que tudo acontece”, disse.

Apesar de apenas a 50.ª edição estar a ser documentada, “haverá muito arquivo, para não deixar para trás tudo aquilo que aconteceu” desde a primeira edição, em abril de 1991, no Teatro São Luiz.

“Queremos esta edição como um espelho do que é organizar um evento destes e, sendo um número redondo, acaba por ser esta que fica documentada”, referiu Pedro Bravo.

O relato dos “momentos mais marcantes” tem sido dado por “arquitetos, ‘designers’, equipas de maquilhagem, de cabelo e fotógrafos, que têm contado as suas experiências ao longo destes anos”.

Apesar de duas vezes por ano haver “muitas notícias sobre a ModaLisboa, muita informação que sai, muitos vídeos”, a Kinema está “a tentar mostrar os ângulos que ainda não foram mostrados, os momentos que nem toda a gente vê, para dar um ponto de vista diferente”.

“Temos um acesso privilegiado, porque nem todas as equipas têm a sorte que nós temos de estar em locais ou ouvir informação que ninguém está a saber, no momento em que nós sabemos”, referiu.

O documentário está a ser realizado por Márcio Simões, que conta na equipa, na parte de fotografia, com Leonor Teles, vencedora, em 2016, do Urso de Ouro para melhor curta-metragem no festival de cinema de Berlim.

De acordo com Pedro Bravo, o documentário irá estrear-se em outubro na RTP2, mês em que decorre a próxima edição da ModaLisboa.

A 50.ª edição da ModaLisboa, na qual estão a ser apresentadas coleções para o inverno do próximo ano, divide-se entre o Pavilhão Carlos Lopes e a Estufa Fria, no Parque Eduardo VII.