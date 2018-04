Devido às condições climatéricas, a primeira festa 3D na Madeira, que iria decorrer, este sábado, no hotel Pestana CR7 Funchal, foi adiado uma semana.

Assim, o evento com a presença dos DJ´S Hernandez e Nuno Marcial, irá realizar-se no dia 28 de Abril.

De acordo com as previsões do IPMA são esperados períodos de céu muito nublado, chuva ou aguaceiros para a Madeira.