Grupo ‘Dolcemente’ assinala 10.º aniversário com um concerto

No âmbito da Temporada Artística ‘2018, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, o grupo ‘Dolcemente’, da Direção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), assinala o seu 10.º aniversário com um concerto no domingo, dia 20 de maio, no Centro de Promoção Cultural de São Vicente, pelas 17 horas. Este concerto é gratuito e aberto ao público.

O ‘Dolcemente’ é um grupo composto por professores da DSEAM, nomeadamente Sara Faria (flautas de bisel); Teresa Leão (bandolim); Iryna Bandura (violoncelo) e José António Silva (guitarra). A escolha deste nome advém das características tímbricas dos instrumentos envolvidos, no que diz respeito à delicadeza do som.

Para este concerto, o grupo contará com a presença de quatro convidados: Catarina Canhoto (soprano), Fábio Ferro (tenor), Eduardo Fernandes (percussão) e Roberto Moritz (viola de arame. Serão interpretadas obras que compreendem os séculos XV, XVI, XVII e XVIII. A adjectivar este momento musical estarão sentimentos como devoção, diversão, melancolia, tristeza e paixão.

Este grupo foi criado em 2008 e dedica-se, quase em exclusivo, à interpretação de música de câmara antiga, dos períodos medievais ao barroco. Desde a sua formação, destaca-se a participação em concertos da Temporada Artística da DSEAM, em simbiose com outros grupos desta instituição, a participação no Mercado Quinhentista de Machico, na cerimónia oficial de abertura dos 500 Anos da Diocese do Funchal e no projeto de homenagem a Zeca Afonso, “O que faz falta”, em 2015 e 2016.

Dada a constituição instrumental atípica do grupo, as músicas escolhidas são adaptadas e cada elemento, além de acompanhador, representa também o papel de solista, resultando, deste modo, numa sonoridade única com características igualmente originais.