Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula participa em festivais internacionais no continente

No próximo sábado, dia 4 de Agosto, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula vai deslocar-se ao continente para participar em festivais internacionais de folclore, sendo dois deles Festivais CIOFF.

O grupo irá representar Gaula e a Madeira em Lanheses - Viana do Castelo, no FEST’ IN FOLK - Corredoura , Guimarães e irá ainda participar no Festival de Folclore de Buarcos - Figueira da Foz.

Entre os dias 4 e 15 de Agosto, o grupo estará ausente da Madeira para este fim, regressando à ilha no dia 16 onde retoma as suas actuações diárias em hotéis e restaurantes.

O grupo é liderado por Manuel Sena e é composto por 54 elementos de diversas faixas etárias, e tem como principal objetivo preservar e divulgar a cultura da terra que o viu nascer - Gaula. Comemora este ano 40 anos de actividade contínua, foi fundado em 1978.

No final do mês de Agosto irá receber cá na Madeira o Grupo Folclórico da Corredoura - Guimarães, sendo a segunda vez que o Grupo faz intercâmbio com o Grupo de Gaula, sendo que a primeira vez foi precisamente há 20 anos, em 1998.

No dia 24 de Agosto, o Grupo de Folclore organiza o seu primeiro festival de Folclore, intitulado ‘Baila que Baila’.

O evento decorrerá no Salão Paroquial de Gaula a partir das 21h, a entrada é livre.