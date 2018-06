Governo assinala Dia Internacional dos Arquivos com conferência, mostra e lançamento de documentação online

O Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, assinala, na próxima sexta-feira, dia 8 de junho, o Dia Internacional dos Arquivos (comemorado a 9 de junho) com um conjunto de iniciativas dedicadas à Ilha do Porto Santo. Evento que, a decorrer nas instalações do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), conta com a presença da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Com início previsto para as 17.00 horas, o Programa destas Comemorações envolve a abertura da Mostra documental e fotográfica ‘Documentos para a História do Porto Santo’, a Conferência ‘Pozolana, PXO: entre terreno e arquivo’, proferida pelo Prof. Doutor Jorge Freitas Branco do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e, também, a disponibilização online de um conjunto de documentos municipais do Porto Santo, onde se incluem os livros de atas das sessões do município (1706 a 1978) e os livros de notas e escrituras diversas (1890-1896; 1922-1965), num total de 49 livros.

Importa referir que a mostra “Documentos para a História do Porto Santo” apresenta um conjunto de documentos e fotografias seleccionadas por João Perestrelo Freitas, ilustrativos da memória colectiva, do património e das vivências dos habitantes do Porto Santo, bem como um conjunto de transcrições de documentos originais e uma selecção de documentos do acervo do ABM.

Da documentação exposta, destaca-se a relação das vítimas de cólera (1856), o projecto do pavilhão e da captação de águas minerais da Fontinha (1916), o projecto de reconstrução da capela de Nossa Senhora da Graça (1947), a planta da Alameda do Infante D. Henrique e do Padrão Comemorativo do Centenário do Infante (1960), bem como o relato de um naufrágio ocorrido em 6 de dezembro de 1850.