Gala final da Miss Portuguesa Madeira 2018 marcada para 16 de Junho

A gala final do Concurso Miss Portuguesa Madeira 2018 está marcada para o dia 16 de Junho, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, no Funchal. O evento que procura encontrar a jovem madeirense que melhor representará a região no concurso nacional da Miss Portuguesa arranca às 21h30, depois de um Madeira de Honra com todos os convidados.

A candidata escolhida terá de reunir várias características. Para além da beleza física, a Miss Portuguesa Madeira, deverá ser embaixadora da Região e conhecedora da cultura e das tradições madeirenses.

O evento será transmitido pela RTP Madeira e será apresentado por Jorge Gabriel e Licínia Macedo, e contará com as presenças da Miss Portugal Filipa Barroso e do presidente da organização do Miss Portugal, Isidro de Brito.

O Concurso Miss Portuguesa Madeira 2018 contou com o apoio de seis Câmaras Municipais que estarão representadas pelos seus presidentes / vereadores.