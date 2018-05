Fotografia, música e animação infantil na agenda da Fnac para este fim-de-semana

A agenda da Fnac para esta sexta, sábado e domingo oferece muita música ao vivo, inauguração de exposição de fotografia e muito mais.

Veja aqui o que está previsto para estes dias:

- Inauguração da Exposição A Natureza da Nossa Pérola

Fotografias de Tony Santos

25 sexta-feira 19 horas

Nesta exposição, descubra através de vinte imagens o olhar deste autor sobre as paisagens, a beleza do mar, do pôr-do-sol e de toda a ilha da Madeira.

- Alli Fernandes & The Paper Moon

Ao vivo

26 sábado 15 horas

Ao som da voz, da guitarra e da bateria descubra a música deste trio de jovens talentos.

- Triple a Music Band

Ao vivo

26 sábado 17 horas

Assista a um showcase repleto de covers ao som de músicas de várias épocas e estilos adaptados à sonoridade do pop com um toque de jazz de fusão.

Fórum Miúdos

Oficina de Sonhos

Por Festinhas & Companhia

27 domingo 11h30

Antevendo o Dia Mundial da Criança, e com a ajuda da animadora os mais pequenos têm à sua disposição pinturas faciais, modelagem de balões e uma actividade com diversos materiais de colorir, em papel, para destacarem e brincarem.

- Sandra Barreto

Ao vivo

27 domingo 18 horas

Sandra Barreto, natural da Ponta do Sol, escreve e compõe as suas próprias canções. Acompanhada da sua guitarra apresenta um showcase especial com a participação de J. P. Ramos.