FNAC Madeira promove conversa ‘20 anos para lá do oceano’

A FNAC Madeira acolhe, este domingo, pelas 11h30, uma acção em jeito de homenagem à diáspora que liga a Madeira ao mundo, intitulada ‘20 anos para lá do oceano’.

A iniciativa conta com o testemunho de madeirenses que se ligarão também em directo através de videochamada a partir da Austrália, Malásia, África do Sul, Brasil, Estados Unidos da América e Reino Unido. A acção será emitia em directo pelo canal online naminhaterra.com e reúne vários testemunhos e visões da emigração do antigamente e do agora.

A apresentação estará a cargo de Nélia Gomes e Xavier Agrela. A entrada é livre e está aberta ao público em geral.