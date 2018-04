Final da 5.ª Edição do Concurso ‘Salesianos Sound Festival’ marcada para sábado

A final da 5.ª Edição do Concurso ‘Salesianos Sound Festival’ realiza-se no próximo sábado, 21 de Abril, às 17 horas, no Hotel Vidamar, Funchal, com a abertura do espectáculo a cargo do grupo madeirense ‘6 por meia dúzia’.

Nesta final, os concorrentes irão apresentar uma performance de canto, dança ou instrumento, que poderá ser exibida individualmente ou em grupo. Neste concurso os concorrentes apurados estão divididos em duas categorias diferentes: Infantil (8-13) e Juvenil (14-17).

O número de finalistas apurados para a grande final serão 10 participações para a categoria infantil e 8 para a categoria juvenil.

Nos finalistas da categoria infantil: Francisca Madeira (dança); Isis Gouveia (canto); Maria Beatriz Brito e Cláudia Castro (canto); Maria Inês Gonçalves, Leonor Ferreira e Benedita Brederonde (dança); Marina Dias (canto); Laura Silva (canto); Ana Câmara e Margarida Caires (canto); Rosangela Cabral (canto); Ruben Martins (canto) e Ana Isabel Camacho (canto) são os finalistas da categoria infantil

Renato Gomes (canto); Joana Gouveia (canto); Ana Beatriz Gouveia (canto); Laura Rodrigues (canto); Aida Rodrigues, Clara Fernandes, Cláudia Gouveia, Daniela Freitas, Daniela Lourenço, Laura Santos, Paulo Fernandes e Sara Jesus (dança); Lara Ferreira (canto) e Luana Teixeira e Bernardo Baptista (canto) são os finalistas da categoria juvenil.

Haverá igualmente a participação dos alunos de teatro e dança do conservatório da Madeira.

O Júri é composto por profissionais das áreas a concurso, sendo que todas as modalidades concorrem entre si. Cada actuação será pontuada de 1 a 10 pontos, através de diversos critérios. O público será o ‘jurado extra’ que vai ajudar a definir o grande vencedor da 5.ª edição do concurso.

Os bilhetes podem ser adquiridos junto da comissão organizadora ou nos dias do evento, nos locais do espectáculo.