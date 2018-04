Filme português “Al Berto” premiado no festival francês de Rouen

O filme português “Al Berto”, de Vicente Alves do Ó, venceu o Prémio do Público para longa-metragem do festival de cinema francês Ciné Friendly, que terminou hoje, em Rouen, cidade situada na região da Normandia.

A lista dos vencedores da 4.ª edição do festival foi divulgada hoje à tarde pela organização, na página oficial da iniciativa, na rede social Facebook.

“Al Berto”, que se estreou em outubro do ano passado nos cinemas portugueses, é uma biografia ficcionada de uma das fases da vida do poeta Al Berto, na década de 1970, depois da Revolução dos Cravos, quando regressou a Sines após o exílio em Bruxelas.

A 4.ª edição do Ciné Friendly, organizado pela associação Gay’T Normande, que “milita pela igualdade de todos”, decorreu entre sexta-feira e hoje.

“Foi um momento em que a vida do Al Berto mudou. (...) Eu mostro como é que ele vai da esperança da sua geração para a desilusão e, no fim do filme, ele entra no lado lunar que as pessoas conhecem. Ele tornou-se isto, mas eu vou mostrar o que é que aconteceu antes”, explicou Vicente Alves do Ó em entrevista à agência Lusa, por ocasião da estreia do filme em Portugal.

Vicente Alves do Ó registou um tempo de liberdade, mas também de preconceito perante um estilo de vida -- quando Al Berto e um grupo de amigos ocupam um palacete - e perante a homossexualidade do autor.

Para o realizador, o filme olha para o passado, mas faz a ponte com o presente: “Continuamos a ser uma sociedade onde existe muita hipocrisia. Estamos mais politicamente corretos, mas não quer dizer que, atrás disso tudo, não continue a haver muito preconceito e racismo e julgamento social”.

O filme é protagonizado pelo ator Ricardo Teixeira, que faz a estreia no cinema aos 25 anos. Do elenco fazem ainda parte, entre outros, José Pimentão, Raquel Rocha Vieira, Joana Almeida, Ana Vilela da Costa e Gabriela Barros.

Em março, “Al Berto” fez parte da competição da 35.ª edição do Festival de Cinema de Miami nos Estados Unidos.

O filme português foi uma das 16 longas-metragens da secção competitiva dedicada ao cinema ibero-americano.