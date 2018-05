Festival Love the 90’s realiza-se pela primeira vez em Lisboa em Dezembro

O festival Love the 90’s, com atuação de artistas e bandas que fizeram sucesso na década de 1990, realiza-se pela primeira vez em Lisboa a 01 de dezembro, na Altice Arena, anunciou hoje a organização.

Num comunicado hoje divulgado, a organização refere que, “pela primeira vez, será possível ver reunidos em Portugal no mesmo palco, os míticos artistas da década de 90, que farão recordar todos os êxitos que fizeram dançar uma geração inteira”.

O cartaz inclui artistas como Haddaway (responsável pelo tema “What is love”), Corona (”The Rhythm of the night”), La Bouche (”Be my lover”), Snap! (”Rhythm is a dancer”), Jenny Beggren, dos Ace of Base (”All that she wants”), Ice MC (”It’s a rainy day”), Culture Beat (”Mr. Vain”), 2 Brothers on the 4th. floor (”Dreams”), Iran Costa (”O Bicho”) e Santamaria (”Eu Sei, Tu És...”).

Além disso, o festival “contará ainda com a animação dos DJ espanhóis The Jumper Brothers e será apresentado pelo mítico Iran Costa”.

O Love the 90’s realiza-se pela primeira vez em Portugal “depois de encantar Espanha, em 2017, com uma ‘tour’ que reuniu mais de 70.000 espectadores, convertendo-se no festival revelação do ano”.

A organização destaca que “o palco criado, os efeitos audiovisuais, a iluminação, as coreografias, o ritmo frenético a que se desenvolve o concerto, transforma as salas numa enorme discoteca dos anos 90, fazendo os espectadores viajar por uma noite”.

O festival é realizado pela promotora Sharemusic e a edição em Lisboa “é produzida pela Sold Out, Eventos MPH e Savory, com autorização e sob licença da marca Sharemusic”.