Festival de Órgão da Madeira prossegue com ‘A inspiração do Canto Gregoriano’

Depois de, neste domingo, levar à Igreja do Colégio um dos seus mais esperados momentos - o Concerto para órgão de Francis Poulenc, executado por Vincent Dubois (um dos organistas da Catedral de Notre-Dame de Paris) com a Orquestra Clássica da Madeira e dirigido pelo Maestro Rui Pinheiro, numa evocação ao século XX - o Festival de Órgão da Madeira regressa, nesta segunda-feira e pela primeira vez, nesta edição, à Sé Catedral do Funchal.

Do programa previsto para amanhã, constam 8 obras para Coro e Órgão escritas no século XXI (baseadas em monodias litúrgicas), entre as quais se destaca a estreia absoluta de Alma Redemptoris Mater do Pe. Ignácio Rodrigues.

Contando com a participação do Grupo Vocal Lusiovoce e do organista Sérgio Silva, este Concerto, com início previsto para as 21.30 horas, terá Clara Coelho na Direcção.

Acresce referir que, para além de ser a música oficial da Igreja Católica, o Canto Gregoriano foi, ao longo de séculos, uma inesgotável fonte de inspiração para a música vocal e instrumental.

Refira-se, igualmente, que, até ao dia 28 de outubro, este Festival integra, no total, 11 Concertos, em 10 Igrejas/Conventos, envolvendo 7 organistas numa viagem pelo repertório de seis séculos de música de órgão com entrada livre para toda a população, residente e visitante.