Festival de Órgão da Madeira é o melhor ao nível da Península Ibérica, diz Paula Cabaço

É já esta sexta-feira, dia 19 de Outubro, que começa o 9.º Festival de Órgão da Madeira. O evento, que segundo Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, é considerado o melhor festival ao nível da Península Ibérica, realiza-se até ao dia 28 de Outubro.

Durante estes dias, irão ocorrer 11 concertos em 10 igrejas ou conventos da Madeira, envolvendo sete organistas de renome, que irão fazer uma viagem musical entre os séculos XV e XXI.

Este ano, o festival desloca-se também ao Porto Santo e serão ainda realizados três workshops gratuitos, abertos ao público em geral, com a presença dos organistas.

“Os master classes vão decorrer, no dia 20 de Outubro, entre as 09 e as 11 horas, na Igreja do Colégio, no dia 25 de Outubro, entre as 09 e as 12 horas, no Convento do Bom Jesus e, no dia 29 de Outubro, entre as 09 e as 12 horas, no Convento de Santa Clara”, adiantou.

De acordo com Paula Cabaço, este evento está orçado no valor total de 90 mil euros, mais de 20 mil euros do que no ano transacto, sendo que um dos objectivos é promover o património organístico e atrair novos públicos, com destaque para os turistas.

“Pretendemos surpreender aqueles que já apreciam e frequentam este tipo de iniciativa, mas também através deste investimento que foi feito, atrair novos públicos a este festival, nomeadamente os turistas”, realçou.

Refira-se que o 9.º Festival de Órgão da Madeira está inserido na celebração dos 600 anos da descoberta das ilhas da Madeira e do Porto Santo.