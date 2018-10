Festival de Órgão da Madeira com concerto na igreja de São Martinho

Organizado pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, sob a Direção Artística de João Vaz, o Festival de Órgão da Madeira – que, nesta terça-feira à noite, pelas 21.30 horas, leva à Igreja de São Pedro ‘O Romantismo em Inglaterra’ – prossegue, nesta quarta-feira, dia 24 de Outubro, com novo Concerto, desta vez na Igreja de São Martinho, no Funchal, igualmente previsto para as 21.30 horas.

Designado por ‘O Tesouro musical da Europa – Obras da biblioteca de D. João IV’, este Concerto tem a particularidade de apresentar o Grupo ‘Cornetas & Sacabuxas de Lisboa’, com João Vaz no órgão, numa proposta musical muito diferenciada, conforme já vem sendo habitual nos Concertos do Festival de Órgão concretizados nesta Igreja.

Fundada pelo Rei D. João IV, a Real Livraria de Música era a maior biblioteca musical do seu tempo. Totalmente destruída pelo terramoto de 1755, conhece-se apenas parte do seu Index. Usando réplicas de instrumentos da época, as Cornetas & Sacabuxas de Lisboa recriarão parte desse tesouro musical que, felizmente, sobreviveu noutros arquivos europeus.

Depois do seu arranque, a 19 de outubro, na Igreja do Colégio, passando pela Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe, na freguesia do Porto da Cruz, pela Sé do Funchal, pela Igreja de São Pedro e, agora, pela Igreja de São Martinho, o Festival de Órgão da Madeira prossegue, até ao próximo domingo, com Concertos na Igreja e Recolhimento do Bom Jesus (quinta-feira, dia 25 de outubro), na Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Ponta do Sol (sexta-feira, dia 26 de outubro), na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, pela primeira vez (sábado, dia 27 de outubro) e na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Machico (também no sábado, dia 27 de outubro), encerrando, no domingo, dia 28 de outubro, na Igreja e Convento de Santa Clara.