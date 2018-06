Festival de Audiovisual e Cinema Escolar premeia aluno da Francisco Franco

No âmbito do V Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE), iniciativa integrada na Semana Regional das Artes 2018, realizada na passada sexta-feira, 15 de Junho, no Teatro Baltazar Dias, a Escola secundária de Francisco Franco participou no concurso Madeira Curtas (8CCM) com seis curta-metragens: ‘Casa Museu Frederico de Freitas’, da aluna Carolina Ferreira, ‘Café Relógio’ (obra de vimes), do aluno João Gil, ‘Igreja da Sé’, da aluna Margarida Medeiros, ‘Igreja do Colégio’, da aluna Micaela Cruz, ‘Make Sound’, do aluno Duarte Moura e ‘Zona Velha’, da aluna Clara Vieira.

Estas curta-metragens foram desenvolvidas no âmbito da Prova de Aptidão Profissional do Curso Profissional Técnico de Multimédia, sob a orientação dos professores Carol Aguiar, Isabel Lucas e Paulo Pimenta.

O concurso Madeira Curtas premeia as categorias de Melhor Guarda-Roupa e Adereços, Melhor Som, Melhor Imagem, Melhor Representação, Melhor Curta-Metragem de animação, Melhor Curta-Metragem Escolar e Melhor Curta-Metragem 2018.

A Semana Regional das Artes 2018 é um projecto do Governo Regional da Madeira, Secretaria Regional de Educação / Direção Regional de Educação, operacionalizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).