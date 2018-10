$!Festa do Cinema tem bilhetes a 2,5 euros

Os madeirenses têm pela frente a Festa do Cinema, iniciativa que decorre em todo o país e que permite assistir aos filmes que estão em cartaz por 2,5 euros.

Esta é a quarta edição da iniciativa. Ao todo são 10 mil sessões que vão estar disponíveis entre hoje e quarta-feira a nível nacional. Na Madeira, há 13 salas à sua espera, dividas entre as sete salas do Cineplace, no Madeirashopping, e as seis da NOS- Lusomundo, no Forum Madeira.

Os filmes disponíveis na Madeira são estes:

Reprisal - Contra Ataque

Gato Mau

A Turma da Noite

Venom

Pedro e Inês

Hell Fest - Parque de Horrores

Johnny English Volta a Atacar

O_Primeiro Homem na Lua

Sete Estranhos no El Royale

Smallfoot: Uma Aventura Gelada

Assim Nasce Uma Estrela

Beatriz e Romeu

A Festa do Cinema é promovida pela APEC – Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas. Trata-se do maior evento cinematográfico organizado em Portugal e que em 2017 atraiu mais de 217 mil espectadores.

Quebra de 12,4%,

A iniciativa ocorre num cenário desfavorável. Entre Janeiro e Setembro deste ano, as salas de cinema portuguesas perderam 1,4 milhões de espectadores, em relação ao mesmo período do ano passado, o que significa uma quebra de 12,4%, segundo dados oficiais divulgados este mês.

Segundo as estatísticas mensais do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), as 561 salas da rede de exibição comercial tiveram cerca de 10,5 milhões de espectadores entre Janeiro e Setembro deste ano, quando, no mesmo período de 2017, se registaram cerca de 11,9 milhões.

Em termos mensais, Setembro registou um aumento de espectadores de 14,2%, em relação a Setembro de 2017. Ou seja, mais 132 mil pessoas foram ao cinema em Setembro deste ano do que no mesmo mês do ano passado, mas não as suficientes para atenuarem a tendência de quebra consecutiva de assistências nos cinemas portugueses.

No que diz respeito às receitas de bilheteira, houve uma quebra de 9,1%, cerca de 5,64 milhões de euros a menos, em relação ao mesmo período de 2017.

Nos primeiros nove meses deste ano, registaram-se 56,6 milhões de euros de receita bruta de bilheteiras, nas 561 salas da rede de exibição comercial, e, no mesmo período de 2017, o valor tinha sido de cerca de 62,2 milhões de euros.

O que foi mais visto?

Este ano, até Setembro, o filme mais visto em Portugal foi “The Incredibles 2: Os Super-heróis” (estreado em Junho), com cerca de 605 mil espectadores, seguido de “Hotel Transylvania 3: Umas férias monstruosas” (estreado em Julho), com cerca de 435 mil, e “As cinquenta sombras livres” (estreado em Fevereiro), com 430 mil. No conjunto de todas as salas de exibição comercial do país, cada sessão de cinema teve em média 21 espectadores.

Madeirenses fiéis

Em 2017 os madeirenses foram mais vezes ao cinema. Os dados são do Instituto do Cinema e Audiovisual que revela um aumento nos cinemas da Região em termos de sessões, espectadores e receitas.

De acordo e acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), em 2017, contabilizaram-se 18 011 sessões de cinema na Madeira, significando um acréscimo de 0,1% face a 2016.

O número de espectadores fixou-se em 291.980 pessoas e as receitas de bilheteira em 1 464 milhares de euros, equivalendo a aumentos de 6,2% e de 9,0%, respectivamente, face ao ano anterior.

É ainda de referir que os valores de sessões, espectadores e receitas registados em 2017 são os mais elevados desde o ano de 2011.