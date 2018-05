Feira do Livro do Funchal leva três espectáculos de teatro ao Baltazar Dias

Para além dos livros, da música e de todas as actividades que irão decorrer na Avenida Arriaga, integradas na 44.ª edição da Feira do Livro do Funchal, o evento pretende estender-se ao palco do Teatro Baltazar Dias, no Funchal, com três peças de teatro, duas produções nacionais e uma regional.

A ‘Sweet Home Europa’, no âmbito da Rede Eunice e ‘Porta com Porta’, trazem ao Funchal a actriz Sofia Alves e o actor João de Carvalho. A produção regional estará a cargo do Teatro Bolo do Caco, que apresentará ‘Rasgos’, um espectáculo baseado no texto de Jorge Ribeiro de Castro com o mesmo nome. Os ingressos para as peças estão à venda na bilheteira do Teatro.

Sweet Home Europa

Sweet Home Europa é uma produção do Teatro Nacional D. Maria II, com encenação de João Pedro Mamede, texto do dramaturgo italiano Davide Carnevali e tradução de Tereza Bento, com estreia a 25 e 26 de Maio às 21 horas na sala de espectáculos do Teatro Municipal.

“De onde vimos e para onde estamos a ir? - O abismo da relação entre dois seres humanos é a fronteira entre os países. Nesta fábula, o amor é o ato político que calibra o bem-estar económico da comunidade; cada indivíduo, a memória de um povo; o capital, o prato na mesa.

Sweet Home Europa é um projecto da Europa em crise – sentimos o tremor da sua estrutura e é-nos revelada a sua singularidade. Davide Carnevali descreve o extremo em que a Europa se encontra, o crepúsculo, talvez o sítio de onde podemos ver melhor de onde vimos e para onde estamos a ir, numa visão cáustica do sonho Europeu.”

Rasgos

Rasgos é uma peça de teatro encenada pela companhia Teatro Bolo do Caco com autoria de Jorge Ribeiro de Castro, que pode assistir no dia 28 de Maio às 21h00 no subpalco do Teatro Baltazar Dias (lotação máxima de 70 pessoas).

Uma viagem pelo mais íntimo e dissonante do ser humano, enfatizando uma realidade em que a sociedade não se preocupa com os valores morais, é consumista e prejudicial. Dois irmãos vivem numa mesma casa, mas, apesar da educação que tiveram (igual para os dois) há muitas diferenças entre ambos, quer seja a nível emocional, intelectual ou comportamental. Para confundir ainda mais a história, surge um elemento estranho...

Jorge Ribeiro de Castro

Porta com Porta

Por fim, Porta com Porta é uma comédia escrita por Lázaro Matheus, com direcção de Celso Cleto e interpretação de Sofia Alves e João de Carvalho, que estará em cena nos dias 30 e 31 de Maio às 21 horas no Teatro Baltazar Dias.

Rute, uma mulher independente na casa dos 40 anos, resolve comprar um apartamento novo num edifício de prestígio. Mas na euforia de conseguir mais um passo na sua independência, acontece algo que não estava planeado e que ela não vai conseguir controlar – Tony, o proprietário que ocupa o apartamento do lado, Porta com Porta. De facto Tony está muito longe de ser o vizinho ideal para Rute... E os problemas acontecem logo no primeiro encontro.