Fadistas portugueses Mísia e Pedro Moutinho encerram Festival de Artes de Macau

Os fadistas portugueses Mísia e Pedro Moutinho vão subir ao palco do Festival de Artes de Macau no último dia do certame, a 31 de Maio, num concerto com a Orquestra Chinesa de Macau.

O concerto de fado encerra o programa de 26 espectáculos do Festival de Artes do território, este ano subordinado ao tema “origem”, de acordo com o Instituto Cultural (IC).

Mísia é “amplamente afamada pelos seus sentimentos intemporais e universais, que fazem parte das suas canções cantadas não apenas na sua língua materna mas também em muitas outras línguas”, recorda o IC.

Entre as numerosas distinções da fadista, destaca-se o Prémio Amália Rodrigues, em 2012.

Irmão do fadista Camané, Pedro Moutinho “já provou que o caminho que percorre é apenas seu e nada deve ao apelido que partilha com os irmãos”.

O programa deste concerto inclui temas como ‘Fado Adivinha’, ‘Fogo Preso’, ‘Lágrima’, ‘Tive um Coração, Perdi-o’, ‘Garras dos Sentidos’, ‘Ao Deus Dará’, ‘Veio a Saudade’, ‘Alfama’, entre outros.

O XXIX Festival de Artes de Macau arrancou no dia 26 de Abril e decorre até 31 de Maio.