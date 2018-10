Exposição ‘Profissões Tradicionais’ patente no Centro de Promoção Agrária de São Vicente

No âmbito do Projecto de divulgação cultural ‘O Museu Vai à Rua’, o Centro de Promoção Cultural de São Vicente apresenta, de hoje até 9 de Novembro, a exposição ‘Profissões Tradicionais’, do Museu Etnográfico da Madeira, para divulgar e preservar a memória colectiva e o papel que estas actividades e ofícios assumiram, no passado, junto da população e, concretamente, do público mais jovem.

Tutelado pelo Governo Regional, o Museu Etnográfico da Madeira prepara e dinamiza, anualmente, várias Exposições Temporárias, num formato que permite a itinerância e promove uma oferta cultural de forma descentralizada a vários concelhos.

Paula Cabaço, Secretária Regional do Turismo e Cultura salienta a importância desta e de outras acções que têm vindo a ser desenvolvidas pelos Museus “a favor da maior valorização e divulgação do património cultural, material e imaterial, junto de toda a população”.

Com cerca de 5.500 visitantes, só no primeiro semestre deste ano, o Museu Etnográfico da Madeira desenvolve, ao longo de todo o ano, através dos seus Serviços Educativos, diversos projectos e actividades, entre as quais visitas guiadas, visitas temáticas de exploração das colecções, jogos pedagógicos, oficinas de artesanato e projectos como ‘O Museu vai à Rua’ ou ‘Horta Pedagógica’, que têm vindo a conquistar o interesse e as atenções do público.

Recorde-se que este Museu já apresentou, em 2018, exposições itinerantes no Aeroporto da Madeira – ‘Máscaras’ e ‘Artesanato Moderno – Presépios madeirenses’ e, no Parque Temático da Madeira, as mostras ‘Património material e imaterial. Artefactos em cana vieira’, ‘Construtor de Brinquinhos’ e, inaugurada no passado dia 1 de outubro, a Exposição ‘Vitivinicultura’, mostra que dá a conhecer os utensílios, os equipamentos, os rituais e as tradições relacionadas com a azáfama das vindimas que possui tanta tradição na nossa Região.