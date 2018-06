Exposição colectiva sobre ‘Património & Multimédia’ no Museu Casa da Luz

O Museu Casa da Luz, no Funchal, recebe a exposição colectiva ‘Património & Multimédia’ que será inaugurada no próximo dia 21 de Junho, pelas 17 horas.

A exposição será composta pelos trabalhos desenvolvidos pelos alunos de 12.º ano da turma 28 do Curso Profissional de Multimédia do ano lectivo 2017/2018, no âmbito do tema Património Cultural.

A coordenação pedagógica é da responsabilidade de Isabel Lucas; Paulo Pimenta, professor do grupo 600-Artes Visuais nas disciplinas de TEMU; DECA, PRPM e da Prova de Aptidão Profissional (PAP) e Carol Aguiar, professora do grupo de Informática.