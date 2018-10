Ex-concorrente do programa ‘Ídolos’ e ‘Factor X’ Paulo Sousa actua na FNAC Madeira

O ex-concorrente do programa ‘Ídolos’ e ‘Factor X’ Paulo Sousa tem encontro marcado com o público num evento de entrada livre, na FNAC Madeira, no dia 27 de Outubro, pelas 17 horas.

As músicas de Paulo Sousa estiveram várias semanas no Top 25 da RFM e alcançou a 5.ª posição com ‘Somos Eu e Tu’, tema incluído na novela da SIC ‘Espelho D’Água’.

O artista foi também finalista da 6.ª edição do talent show ‘Ídolos’, da SIC, participou no Factor X e foi vencedor do passatempo ‘Golden Voice Competition’, onde partilhou o palco com Aurea e gravou o dueto ‘Heading Back Home’.

Em estreia na Madeira, apresenta-se pela primeira vez ao vivo onde interpretará temas bem conhecidos, como ‘Onde Quero Estar’, ‘Todos os Dias’, ‘Não Me Deixes Ir’ e ‘Somos Eu e Tu’. Estes são alguns dos ‘singles’ que fazem parte do seu novo trabalho ‘TEU’, o primeiro álbum de originais.