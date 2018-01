Estreito de Câmara de Lobos irá ‘Cantar as Janeiras’ no sábado

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos irá promover no próximo dia 06 de Janeiro, entre as 19 e as 02 horas, o evento ‘Cantar as Janeiras’, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos.

Para além da tradicional gastronomia da época, a iniciativa contará com muita animação musical, sendo que irão participar vários grupos de tocares e cantares das diversas casas do povo da RAM que irão mostrar as mais variadas formas de se ‘Cantar os Reis’.

Além disso, o evento conta ainda com a actuação de Miro Freitas e sua banda e também do Pedro Garcia & DJ Paul J.

De forma a dinamizar a construção do presépio tradicional madeirense e fortalecer o seu destaque como património cultural, a Casa do Povo lançou um Concurso de Presépios para os residentes da Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos durante o mês de Dezembro de 2017. Pelas 20h30 do evento ‘Cantar as Janeiras’ serão entregues os prémios.

A organização do evento é da Casa do Povo do Estreito de Câmara de Câmara de Lobos com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e ACRE - Associação Cultural e Recreativa do Estreito.