Este sábado poderá ‘partilhar memórias’ no Palácio de São Lourenço

No sábado 29, pelas 11 horas, tem lugar a última das visitas orientadas temáticas integradas no programa nacional das Jornadas Europeias do Património, este ano subordinadas ao tema ‘Partilhar Memórias’.

Ao longo da apresentação e da visita, serão evocados os testemunhos directos de protagonistas de diferentes épocas do Palácio de São Lourenço, a propósito de duas efemérides que se assinalam em 2018: o centenário do fim da I Guerra Mundial e o início da grande intervenção no património móvel e imóvel deste Monumento, em 1938.

Estes testemunhos foram recolhidos no âmbito do projecto ‘Memórias do Palácio’, através do qual vêm sendo registados diversos contributos que reflectem múltiplas vivências deste Monumento.