Espectáculo ‘Mulheres Como Eu...’ na Mostra de Artes de Palco do Estreito

O Grupo de Teatro da Casa do Povo da Ponta do Sol apresenta a peça ‘Mulheres como Eu...’, a partir de Luísa Costa Gomes, com adaptação cénica e encenação a cargo de Zé Abreu, no próximo domingo, dia 29, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, pelas 18 horas, no âmbito do encerramento da Mostra de Artes de Palco.

Esta peça foi concebida num conceito artístico de performance teatral e conta-nos várias histórias de amores e desamores, que podem ser muito bem parecidas com casos de tantas mulheres que conhecemos e de outras que desconhecemos. Em palco, estão cinco mulheres que vivem numa espécie de “prisão psicótica”.

Por vezes falam sozinhas, num tremendo solilóquio, outras vezes dialogam com as companheiras que habitam naquele espaço que nos faz lembrar um hospício. Representam o medo, o ódio, a culpa, mas também a doçura, a delicadeza e até o desejo da perfeição. Mais do que contar uma história o grupo pretende questionar a sociedade a partir das histórias destas mulheres comprometidas, outras divorciadas e com filhos por educar. Mulheres que se preocupam com temas que estão na ordem do dia, como as alterações climáticas, o problema da Amazónia, o problema da energia nuclear, a importância do exercício físico e a necessidade de termos uma alimentação saudável.

Ao longo do espectáculo aborda-se a igualdade de direitos entre homens e mulheres, como membros de pleno direito de uma sociedade em franco desenvolvimento. A história é interpretada numa linha de monólogos, que são interrompidos de vez em quando por fortes diálogos, entre estas mulheres que falam sobre assuntos que as desassossegam, como o medo de engravidar, o aborto, as separações, os filhos, a família, o emprego.

Vivências de mulheres que apesar de se encontrarem envolvidas na sua loucura, na sua forma de estar, deixam transparecer que querem um mundo melhor. Interpretações das personagens estão a cargo de Beatriz Moniz, Mónica Carvalho, Isabel Parker, Marta Vieira e Beatriz Mendes. A direcção de cena está sob a responsabilidade de Ana Bonito, o desenho e operação de luz com António Freitas e a costura foi feita por Gabriela Santos.

Informa-se, ainda que o espectáculo será apresentado a 13 de Maio, pelas 16 horas, no Centro Cultural John dos Passos, inserido no Festival Aqui Acolá.