Espaço de formação ‘Cenas do Avesso – Oficina de Teatro’ inicia-se a 3 de Novembro

A Associação Avesso surge com uma nova proposta. Chama-se ‘Cenas do Avesso – Oficina de Teatro’, sendo este um espaço de formação no âmbito da expressão dramática e do teatro, destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 20 anos.

O espaço será orientado pelo professor Ricardo Brito, que conta já com uma vasta experiência em teatro e formação pedagógica, e que decorrerão paralelamente ao ano lectivo, arrancando actividades a 3 de Novembro, prevendo-se a abertura das seguintes turmas e com os respectivos horários:

- dos 6 aos 10 anos (Sábados das 9h30 às 10h30)

- dos 11 aos 14 anos (Sábados das 10h30 às 12h)

- dos 15 aos 20 anos (Sábados das 12h às 13h30)

“Cenas do Avesso - Oficina de Teatro é um projecto de formação onde nos propomos a experimentar isso mesmo: o avesso, o diferente, o outro. Através de ferramentas e estratégias da expressão dramática e do teatro, partindo do lugar que habitamos, do eu em relação com o outro, da observação que fazemos do que nos rodeia, procuraremos as pontes entre a norma e o fazer de forma diferente, tendo com objectivo a descoberta de um espaço de experimentação, criação e partilha que promova o desabrochar do eu no sentido da comunidade, num espaço e num tempo que queremos que seja, sempre, lúdico”, explica numa nota de imprensa enviada à redacção.

Os interessados podem inscrever-se por telefone através do 96 33 55 528 ou por e-mail.

Recorde-se que a Associação Avesso, associação cultural sem fins lucrativos que desenvolve a sua actividade na Ponta do Sol, na dupla vertente de criação e formação de públicos, vem desenvolvendo, desde a sua fundação, um projecto artístico e pedagógico que tem como público-alvo a comunidade onde ela se insere, quer ao nível da produção e acolhimento de espectáculos que visam, acima de tudo, um encontro com a população local, quer ao nível das propostas de formação paralelas à actividade de criação, como são exemplo disso as formações abertas no contexto do Festival Avesso e o Coro dos Pequenos Avessos.