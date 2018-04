Ensemble de Percussão e escolas do Porto Santo promovem concerto interactivo

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação/Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), promove, no sábado (28 de Abril), um concerto interactivo protagonizado pelo Ensemble de Percussão e pelas escolas do Porto Santo.

O concerto terá lugar no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, pelas 21 horas.

Ao Ensemble de Percussão juntar-se-ão 30 alunos – da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Campo de Baixo, da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Porto Santo, do Centro de Actividades Ocupacionais do Porto Santo e do Externato Nossa Senhora da Conceição –, orientados pelas professoras Margarida Galvão e Maria de Nazaré Cunha

Deste projecto, resultará ainda uma Oficina de Percussão, a realizar-se pelas 15h30, no Núcleo Jorge Brum do Canto, que contará com a participação dos alunos envolvidos.

O Ensemble de Percussão da DSEAM nasceu em 2003 pela motivação e empenho dos alunos em enriquecer e explorar outros domínios e géneros musicais. O seu repertório é essencialmente dedicado à música latina, ao qual foi incluída uma viola baixo, por forma a enriquecer o projecto. Desde 2006, este Ensemble tem trabalhado percussão corporal. Actualmente, é constituído por 10 jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 28 anos, e a direcção artística é de Eduardo Fernandes.