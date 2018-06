Enfertuna vence prémio ‘Tuna + Tuna’ em Festival Internacional de Tunas Mistas

A Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira participou a concurso no XV FITUMIS- Festival Internacional de Tunas Mistas que se realizou em Leiria, no fim-de-semana, que teve como tuna anfitriã a Instituna - Tuna Mista do Instituto Politécnico de Leiria que celebrava o seu 25.º aniversário.

A Enfertuna, que se fez representar com 20 elementos, conseguiu arrecadar o prémio de Tuna + Tuna do concurso internacional. O programa incluiu a Serenata à Cidade onde participaram as tunas de Leiria, e duas noites de festival internacional em que participaram sete tunas a concurso e um extra-concurso.

Além da Enfertuna, agremiação nascida em 2004 que contempla alunos e profissionais de Enfermagem, estiveram a concurso também: Higiatuna - Tuna Mista da Escola Superior de Saúde de Leiria; Tum’Acanénica - Tuna Mista da ESECS Leiria; Literatuna - Tuna de Letras da Universidade do Minho; TUBA - Tuna Universitária de Belas-Artes Lisboa; Tuna UPRA - La Tuna de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo; Desconcertuna - Tuna Mista da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Extra-concurso esteve também presente a Trovantina - Tuna Masculina do Instituto Politécnico de Leiria.