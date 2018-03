Encontro de Teatro Comunitário assinala Dia Mundial do Teatro

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Teatro, que se assinala amanhã (dia 27 de Março), a Associação Centro Luís de Camões em parceria com a Associação Protectora dos Pobres, promovem o 5.º Encontro de Teatro Comunitário.

O evento, inserido no Projecto de Educação pela Arte na Inclusão Social, terá lugar pelas 14 horas, no Bairro do Hospital (no Funchal) e contará com a presença da secretária Regional da Inclusão e Assuntos Social, Rita Andrade.

Este 5.º Encontro de Teatro Comunitário assenta nos seguintes objectivos: comemorar o Dia Mundial do Teatro; promover a integração social dos utentes, combater a exclusão social, intervindo a nível social e cultural; reforçar sinergias na rede de parceiros que recorrem às artes como processo de inclusão e promover o voluntariado individual.

Neste encontro vão participar diversas instituições, com diferentes filosofias e projectos de intervenção comunitária.